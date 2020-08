राज्यसभा सदस्य और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का निधन

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ( Former Samajwadi Party leader Amar Singh ) का शनिवार को निधन हो गया। वह 64 साल के थे। अमर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनको कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इस बीच कोई फायदा न मिलते देख उनको छह महीने पहले उनको सिंगापुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार शनिवार को अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद अमर सिंह का निधन हो गया।

Saddened to know about the passing away of senior leader and MP #AmarSingh: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/5fKRejJ99P