Priyanka Gandhi Birthday: फिल्मी है प्रियंका और रॉबर्ट की लव स्टोरी, दोस्ती के बाद प्यार और फिर ऐसे हुई शादी

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress )की राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार की ओर उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Birthday ) 12 जनवरी को अपनी जन्मदिन मना रही हैं। 1972 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया के घर में नन्हीं परी ने जन्म लिया। परिवार ने इस परी का नाम प्रियंका रखा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में शुमार गांधी परिवार में नई पीढ़ी की इंदिरा के रूप में ही प्रियंका को देखा गया।

हालांकि प्रियंका ने 13 वर्ष की उम्र में भाषण देकर अपनी इस छवि को देशभर में साबित भी कर दिया, लेकिन फिर राजनीति से दूरी बना ली। खास बात यह है कि इस छोटी सी उम्र में ही प्रियंका ने अपने लिए दूल्हा ढूंढ लिया था।

किसी फिल्म से कम नहीं है गांधी परिवार की इस परी की प्रेम कहानी। आईए उनके जन्मदिन पर जानते हैं आखिर कैसे हुई रॉबर्ट और प्रियंका की मुलाकात और कैसे बनी शादी की बात।

Birthday Greetings P. 🌷

Wishing you good health, happiness, success & the best years ahead. Hope you can reach out and help every Indian to change their life for the better. 😊🤗 pic.twitter.com/Yux958z1yK