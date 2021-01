सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई Corona Vaccine की पहली खेप, पुलिस सुरक्षा के बीच देश के 13 स्थानों पर पहुंचेगी Covishield

नई दिल्ली। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) की पहली खेप रवाना हो गई। पुलिस सुरक्षा के बीच कोवीशील्ड ( CoviShield ) देश के 13 स्थानों पर पहुंचाई जाएगी।

सबसे पहले वैक्सीन की सभी खुराक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, यहां से इन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि देशभर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है।

#WATCH | First consignment of Covishield vaccine dispatched from Serum Institute of India's facility in Pune, Maharashtra. pic.twitter.com/QDiwLXka2g

पुणे स्थिति सीरम इंस्टीट्यूट से भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच कोरोना को मात देने वाली दवाई यानी वैक्सीन आखिरकार रवाना हो गई। इस ऐतिहासिक पल पर सभी ने तालियां बजाकर वैक्सीन को रवाना किया।

वैक्सीन से लदे तीन ट्रक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मंजरी स्थान से पुलिस की सुरक्षा में रवाना हुए पुणे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। पुणे स्थित लॉजिस्टिक फर्म कूल-एक्स कोल्ड चेन सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अन्य हिस्सों में वैक्सीन खुराक से लदे तीन ट्रकों को पूजा-पाठ करने के बाद रवाना कर दिया गया।

The first consignment of the vaccine has been dispatched from the facility of Serum Institute of India here. We have made elaborate security arrangements: Namrata Patil, DCP (Zone 5), Pune https://t.co/yuh7UPAGtd pic.twitter.com/fhPzln7jd7