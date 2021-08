पंजाब सीएम अमरिंदर और सिद्धू के बीच मिटी दूरियां, सरकार और पार्टी में तालमेल के लिए बनाई 10 सदस्यीय समिति

नई दिल्ली। पंजाब ( Punjab ) के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( Amrinder Singh ) और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) के बीच दूरियां खत्म होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 10 सदस्यीय 'रणनीतिक नीति समूह' स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इस समूह का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें स्थानीय सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी शामिल होंगे। सिद्धू और पार्टी के चार कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियान और पवन गोयल के साथ-साथ पार्टी महासचिव परगट सिंह भी सदस्य होंगे।

To ensure better coordination between the ruling party and the state govt & to further expedite the implementation of the various govt programs & reform initiatives, CM Capt Amarinder Singh & state chief Navjot Singh Sidhu agreed to set up a 10-member ‘Strategic Policy Group’. pic.twitter.com/VXtJhO0c5A