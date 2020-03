सिंधिया सियासी भविष्य के डरे से विचारधारा को जेब में रखकर बीजेपी-RSS में गए- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले मध्य प्रदेश के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

सिंधिया की विचारधारा को जानता हूं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया की विचारधारा को वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं। सिंधिया अपने सियासी भविष्य को लेकर डरे हुए थे। इसको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है।

यह विचारधारा की लड़ाई है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया अपनी विचारधारा को जेब में रखकर बीजेपी और RSS में शामिल हुए हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है। सिंधिया को बीजेपी में ना वो प्रतिष्ठा मिलेगी और नहीं वो संतुष्टि। यह विचारधारा की लड़ाई है।

