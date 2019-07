नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) में करारी शिकस्त मिलने के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। आलम ये है कि पार्टी के अंदर लगातार उथल-पुथल का दौर जारी है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने सोमवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेश शासित राज्यों के CM और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी की इस तरह की यह पहली बैठक है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय ( Congress Headquarter ) में यह अहम बैठक होगी। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ), मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ( Kamal Nath ), पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amarinder Singh ), छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Bhupesh Baghel ) और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ( V Narayanaswamy ) शामिल होंगे। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा बैठक में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

Delhi: All Chief Ministers of Congress-ruled states will meet Rahul Gandhi today, urging him to take back his decision to resign from the post of the party President. (file pic) pic.twitter.com/triR2qPUxG