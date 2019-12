राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला, 'RSS के चड्डी वाले असम को नहीं चलाएंगे'

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गुवाहाटी में आयोजित रैली में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि असम को RSS की चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। 'हम भाजपा और आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा । असम को यहां जनता चलाएगी।

पीएम मोदी का काम नफरत फैलाने वाला- राहुल गांधी

शनिवार को गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और गुस्से से देश नहीं चल सकता है । बीजेपी युवाओं को मारना चाहती है। आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भाजपा हमारी संस्कृति और इतिहास पर हमला कर रही है। पीएम मोदी का काम नफरत फैलाने वाला और देश को बांटने वाला है।

भाजपा आवाज दबाने की कोशिश कर रही- राहुल गांधी

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असम में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देश में कई जगहों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस गोली मार रही । आखिर पुलिस को जान लेने की क्या जरूरत है। ये लोग युवाओं, माताओं-बहनों की आवाज को कुचलना चाहते हैं। बीजेपी हर जगह नफरत फैलाती है।' राहुल गांधी असम में नागरिकता कानून पर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले। राहुल गांधी ने मृतक सैम स्टैफोर्ड के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। प्यार-भाइचारे से सब काम हो जाएगा।

Guwahati: Congress leader Rahul Gandhi visited residence of Sam Stafford, who lost his life during Citizenship Amendment Act protest violence. #Assam pic.twitter.com/GeH5Xxe437