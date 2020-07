Rajasthan Crisis: अब तक Priyanka Gandhi के संपर्क में Sachin Pilot, वेट एंड वॉच की स्थिति में BJP

नई दिल्ली। राजस्थान में सियासी ड्रामा ( Rajasthan Political Crisis ) अब तक जारी है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और आज एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन, इस पूरे प्रकरण में 'उम्मीद अब तक बाकी है'। क्योंकि, पूर्व डिप्टी सीएम ( Ex Deputy CM ) सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) लगातार कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन पायलट अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) से लगातार संपर्क में हैं।

प्रियंका गांधी के टच में सचिन पायलट- Report



एक मीडिया हाउस के मुताबिक, सचिन पायलट ( Pilot still in touch with Priyanka Gandhi ) पिछले तीन-चार दिनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से रोज फोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और मामला कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी नहीं अभी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) से बात कर मनाने के लिए कहा था, लेकिन पायलट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि पायलट के इस फैसले के बाद ही पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहां आपको यह भी बता दें कि यह मामला उस वक्त सामने आया है, जब गहलोत सरकार ( Gehlot Government ) पायलट की अगुवाई में असंतुष्ठ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।

'राहुल गांधी चाहते हैं पायलट की वापसी'

इधर, कांग्रेस ( Congress Political Crisis ) में जारी सियासी हलचल पर बीजेपी ( BJP ) नजर बनाए हुई है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी इस मामले में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। राजस्थान बीजेपी चीफ सतीश पूनिया ( BJP Chief Satish Poonia ) का कहना है कि गहलोत सरकार ( Gehlot Government) के खिलाफ उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। वहीं, सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी को न्योता नहीं देने जा रहे हैं। हां, अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में अपने नेताओं से कहा है कि हर स्थिति पर नजर बनाए रखें। साथ ही गहलोत खेमे के विधायकों के जीतने की संभावन पर जरूर नजर रखें। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर सही समय का फायदा नहीं उठाया गया तो यह बेवकूफी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on Sachin Pilot ) सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी चाहते हैं। चर्चा यहां तक है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पायलट की सम्मानजनक वापसी का माहौल बनाने में जुटे हैं। चर्चा यहां तक है कि राहुल गांधी ने बागी विधायकों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का आग्रह किया है।