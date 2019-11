रफाल मामलाः राजनाथ सिंह ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बताया सरकार की पारदर्शिता का प्रमाण

तवांग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफाल मामले में समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला एनडीए सरकार की पारदर्शिता का प्रमाण है।

डुस्सू-डेसॉल्ट, राफेल-रफाल, होलैंड-ओलांद, जानिए क्या हैं असल नाम

मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफाल मामले में समीक्षा याचिकाओं को स्पष्ट रूप से खारिज करने के फैसले का स्वागत करता हूं। यह एनडीए सरकार के कदम को साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों की पारदर्शिता को साबित किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत के रक्षा तैयारियों को अद्यतन और उन्नत करने की तात्कालिक जरूरत का ध्यान रखते हुए रफाल जेट की खरीदारी बिल्कुल पारदर्शी ढंग से की गई थी। रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का कभी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।"

Rajnath Singh: I think matters related to defence preparedness shouldn't be politicised,unfortunately some people did it for personal benefits.They also tried to malign Prime Minister.I would like to say that it was done especially by some senior Congress leaders. #RafaleVerdict https://t.co/ioLt0G62NL pic.twitter.com/oMqMHrgC6O