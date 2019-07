Delhi Agra Yamuna Expressway Accident: PM मोदी ने जताया दुख, राजनाथ सिंह ने CM योगी से की बात

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आगरा ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) के एत्मादपुर के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार को एक बस के 30 फुट गहरे झरना नाले में गिरने से उसमें सवार 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

#UPDATE 29 persons dead after a bus carrying around 40 passengers fell into 'jharna nalla' on Yamuna Expressway in Agra. Rescue operation underway. pic.twitter.com/mAnY9pUsgX — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए इस भीषण हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने टवीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए बस हादसे से वह आहत हैं। उन परिवारों के प्रति संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग तेजी से ठीक हों। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

PM Narendra Modi: Pained by the bus accident in Agra, Uttar Pradesh. Condolences to the families who have lost their loved ones. I pray that those injured recover fast. The state government and local administration are providing all possible assistance to the affected. pic.twitter.com/7m93Kxs2Wv — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ( BJP National Working President JP Nadda ) ने हादसे पर शोक प्रकट किया गया है।

BJP National Working President Jagat Prakash Nadda: Saddened to hear about the tragic loss of lives in an unfortunate bus accident near Agra. My heartfelt condolences to the grieving families. I pray for the injured a speedy recovery. (File pic) pic.twitter.com/3uq1Jl15Ot — ANI (@ANI) July 8, 2019

घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना

नड्डा ( JP Nadda ) ने कहा कि इस दर्दनाक बस दुर्घटना ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) में हुए जानमाल के नुकसान के बारे में सुनकर उनको दुख पहुंचा है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था को बताया कश्मीरियों के खिलाफ, राज्यपाल से करेंगी बात

घायलों के समुचित इलाज के निर्देश

वहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) का संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से बात की और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए।

Defence Minister Rajnath Singh has taken cognizance of the road accident on Yamuna Expressway in Agra in which 29 persons have died. He spoke to District Magistrate & gave directions for proper treatment of those injured. (File pic) pic.twitter.com/SKuXktAPRA — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा

इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath) से भी इस संबंध में बातचीत की है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।

CM Yogi Adityanath has requested Deputy CM Dinesh Sharma & Minister of State for Transport Swatantra Dev Singh to immediately visit the site of the bus accident in Agra and visit the injured in the hospital to oversee their medical care. https://t.co/prQ67QnJTw — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश

साथ ही इस भीषण सड़क हादसे ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) ने अधिकारियों को भी राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मौके पर जाकर घटना की समीक्षा करने और अस्पताल जाकर घायलों से बात करने का निर्देश दिया है।

आखिर राहुल गांधी मान क्यों नहीं लेते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात?

UP CM Yogi Adityanath has taken cognizance of the accident of Awadh Depot Bus of UP Roadways in Agra on the Yamuna Expressway. He has expressed his grief and condolences at the death of the passengers and directed DM SSP to provide all possible medical attention to the injured. pic.twitter.com/dqjsxGxam4 — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरी

आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( SSP ) बबलू कुमार के अनुसार ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) लखनऊ से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। इस हादसे में अभी तक एक बच्ची समेत 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गये हैं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।

Agra DM NG Ravi Kumar on 29 persons dead after a bus carrying around 40 passengers fell into 'jharna nalla' on Yamuna Expressway: The incident took place around 4:30 am. Driver probably dozed off & the speeding bus broke our barrier & fell in the drain. Search operation underway pic.twitter.com/X5a0gymqIq — ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2019

मरने वालों की संख्या ज्यादा

एसएसपी ने बताया कि हो सकता है ड्राइवर की आंख लगने की वजह से हादसा ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) हुआ है। फिलहाल बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। लोगों के सामान से मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आगरा के जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने भी बताया कि इस हादसे में 29 शवों को निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि नाले में पानी होने की वजह से मरने वालों की संख्या ज्यादा है।

Karnataka Political Crisis: सिद्धारमैया बनेंगे CM, भाजपा की बनेगी सरकार!

बस 30 फुट गहराई में झरना नाले में जाकर गिर पड़ी

एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश परिवहन की अवध डिपो की बस रविवार रात आलमबाग बस स्टैंड से सवारियां लेकर दिल्ली के लिए निकली थी। लखनऊ एक्सप्रेस वे और इनर रिंग रोड होते हुए तड़के 3:30 बजे करीब बस यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गई, जिस पर करीब दो-तीन किलोमीटर चलते ही चालक को झपकी लग गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) यमुना एक्सप्रेस वे से 30 फुट गहराई में झरना नाले में जाकर गिर पड़ी ।

किसी को चीखने का भी मौका ना मिला

हादसे के समय अधिकतर सवारियां सो रहीं थी। इसलिए किसी को चीखने का भी मौका ना मिला। वहीं पास स्थित गांव के एक व्यक्ति ने हादसे ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) के समय धमाके जैसी जोर की आवाज सुनी तो उसने दौड़कर अन्य ग्रामीणों को बताया, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया।

बस में फंसे लोगों को निकालने में देरी

उनके अनुसार, बस में से करीब 18 से 20 लोगों को ( Delhi Agra Yamuna Expressway Accident ) निकालकर बाहर लेटाया गया। तब तक पुलिस पहुंच गई। इसके बाद इनको एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। हादसे के लगभग दो घंटे बाद जेसीबी और क्रेन ने मौके पर पहुंचे तब कहीं जाकर बस को सीधा किया जिससे बस में फंसे लोगों को निकाला गया, जिनकी सभी की मौत हो चुकी थी।