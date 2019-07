Karnataka Political Crisis: सिद्धारमैया बनेंगे CM, भाजपा की बनेगी सरकार!

नई दिल्‍ली। शनिवार को कर्नाटक में 11 विधायकों के इस्‍तीफे के बाद एक बार फिर कांग्रेस-जेडीएस सरकार ( Congress-JDS Government ) राजनीतिक संकट (Political Crisis) में फंस गई है। इससे पहले भी तीन विधायक गठबंधन सरकार से नाता तोड़ चुके हैं। इस लिहाज से अभी तक 14 विधायक कांग्रेस-जेडीएस सरकार से किनारा कर चुके हैं।

Maharashtra: 10 Karnataka Congress-JD(S) MLAs are staying at Sofitel hotel in Mumbai. 11 Congress-JD(S) tendered their resignations yesterday in #Karnataka. pic.twitter.com/5mfmC7btRi