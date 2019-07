कर्नाटक में सरकार बनाने को तैयार BJP, सदानंद बोले- हमारे पास 105 विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक में 14 महीने बाद ही एकबार फिर बड़ा सियासी संकट ( Karnataka political crisis ) खड़ा हो गया है। कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायकों को अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही एकबार फिर बीजेपी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिखने लगी है। बीजेपी कहा है कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं।

विधायकों में सरकार के लिए गुस्सा: गौड़ा

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ( DV Sadananda Gowda ) ने गठबंधन सरकार के 13 विधायकों के इस्तीफे पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी घटना है। हालांकि इसमें कुछ देरी हुई है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार पर अपना गुस्सा दिखाया और बड़ी संख्या में बाहर आ गए।

हम सरकार बनाने के लिए तैयार: BJP

राज्य में सरकार बनाने के सवाल पर सदानंद गौड़ा ने कहा कि अब हम कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे पास 105 विधायक हैं। हालांकि राज्यपाल के पास संविधान के तहत सर्वोच्च अधिकार है, संवैधानिक जनादेश के हिसाब से अगर वे हमें आमंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।

