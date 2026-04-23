महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए कोटे के अंदर कोटा हो: कांग्रेस

बैठक के बाद गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि यह पहली बार है जब राहुल गांधी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। राहुल का यह संदेश गांवों तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री स्वयं देश भर में घूमकर की महिला आरक्षण का केप्टेन बनते फिर रहे हैं। जबकि महिला आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी। उनकी वजह से आज 20 लाख महिला जनप्रतिनिधि है। इसके बाद सोनिया गांधी ने लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर पहल की। महिला आरक्षण का एजेंडा कांग्रेस का है। यह आज हमें महिला विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेस के एजेंडे के आगे उनके एजेंडे विफल हो जाएंगे।