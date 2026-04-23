Catch Pink Rock Salt : पिंक रॉक सॉल्ट के लिए अपना पहला टीवीसी लॉन्च किया

अर्नब घटक चौधरी, जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस ने कहा, "इस कैंपेन के जरिए हमने नमक के फायदों को एक आम रोज़मर्रा के सीन में पेश करने की कोशिश की है। इसमें दो पड़ोसियों के बीच होती बातचीत के जरिए हमने कैच पिंक रॉक सॉल्ट की खासियतों को दिखाया है। यह कैंपेन हमारी सोच ‘क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता' को और मजबूत करता है।‘ सुरजो दत्त, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर - डेंट्सू क्रिएटिव वेबचटनी ने कहा, "हम चाहते थे कि नमक को सिर्फ एक रसोई का ज़रूरी सामान न समझा जाए, बल्कि एक समझदारी भरी चीज़ के तौर पर देखा जाए। बच्चों को कहानी के केंद्र में रखकर हमने यह दिखाया है कि आज के घरों में जागरूकता बढ़ी है।"