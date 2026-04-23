23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Catch Pink Rock Salt : पिंक रॉक सॉल्ट के लिए अपना पहला टीवीसी लॉन्च किया

कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज, अग्रणी एफएमसीजी समूह डीएस ग्रुप का एक लोकप्रिय ब्रांड है। कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज ने अपने कैच प्रीमियम आयोडाइज्ड पिंक रॉक सॉल्ट के लिए पहली बार एक टीवी विज्ञापन (टीवीसी) लॉन्च करने का ऐलान किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Murari

Apr 23, 2026

— यह टीवीसी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा

नई दिल्ली। कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज, अग्रणी एफएमसीजी समूह डीएस ग्रुप का एक लोकप्रिय ब्रांड है। कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज ने अपने कैच प्रीमियम आयोडाइज्ड पिंक रॉक सॉल्ट के लिए पहली बार एक टीवी विज्ञापन (टीवीसी) लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस कैंपेन के जरिए डीएस ग्रुप अब मसालों और स्प्रिंकलर्स से आगे बढ़कर नमक कैटेगरी में भी अपनी बात रख रहा है। इस टीवीसी का मकसद लोगों को डीएस ग्रुप के नमक के बारे में जागरूक करना है। यह टीवी, सोशल मीडिया और ओटीटी पर दिखाया जाएगा।

विज्ञापन में एक मोहल्ले के पार्क जैसी जगह का मज़ेदार और आम दिनचर्या का सीन दिखता है, जहां दो मांएं और उनके बच्चे बातें कर रहे होते हैं। कहानी के बीच में एक छोटी लड़की बड़े ही भोलेपन से कैच प्रीमियम पिंक रॉक सॉल्ट के फायदे और इसके आने की कहानी समझाती है।

अर्नब घटक चौधरी, जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस ने कहा, "इस कैंपेन के जरिए हमने नमक के फायदों को एक आम रोज़मर्रा के सीन में पेश करने की कोशिश की है। इसमें दो पड़ोसियों के बीच होती बातचीत के जरिए हमने कैच पिंक रॉक सॉल्ट की खासियतों को दिखाया है। यह कैंपेन हमारी सोच ‘क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता' को और मजबूत करता है।‘ सुरजो दत्त, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर - डेंट्सू क्रिएटिव वेबचटनी ने कहा, "हम चाहते थे कि नमक को सिर्फ एक रसोई का ज़रूरी सामान न समझा जाए, बल्कि एक समझदारी भरी चीज़ के तौर पर देखा जाए। बच्चों को कहानी के केंद्र में रखकर हमने यह दिखाया है कि आज के घरों में जागरूकता बढ़ी है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

23 Apr 2026 08:17 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Catch Pink Rock Salt : पिंक रॉक सॉल्ट के लिए अपना पहला टीवीसी लॉन्च किया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

IAS बनना चाहती थी IRS अधिकारी की बेटी, पहले रेप फिर चार्जर केबल से गला घोंटा, नौकर की तलाश में पुलिस

ias aspirant murdered in delhi
नई दिल्ली

बंगाल में महिला मतदाता बनी ‘किंगमेकर’ हर चुनाव में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी

राजनीति

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी से घर में रेप के बाद हत्या, आरोपी अपने दोस्त के साथ राजस्थान में भी कर चुका हैवानियत

IRS Officer Daughter Death
नई दिल्ली

‘मुझे तो यकीन नहीं हो रहा’, पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिले पूर्व CJI बीआर गवई, आग बबूला हुए SC के वकील

Justice BR Gavai Bageshwar Dham
नई दिल्ली

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को मजबूत किया, आठ लाख लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.