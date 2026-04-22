बंगाल में महिला मतदाता बनी ‘किंगमेकर’ हर चुनाव में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी

2006 के बाद से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2006 में महिला मतदान 80.75% तक पहुंचा और पुरुषों के करीब आ गया। इसके बाद 2011 चुनाव एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, जब महिला मतदान 84.45% रहा और पहली बार पुरुषों के 84.33% से आगे निकल गया। इस चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा की सरकार के लम्बे शासन को खत्म कर सरकार बनाई। 2016 और 2021 के चुनावों में यह ट्रेंड और स्पष्ट हो गया। 2016 में महिलाओं का मतदान 83.13% रहा, जो पुरुषों के 82.23% से अधिक था। 2021 में भी महिलाओं ने 81.75% मतदान के साथ पुरुषों 81.37% को पीछे छोड़ा। लोकसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला।