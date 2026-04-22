सुनेत्रा पवार के प्रचार में भावुक हुए फडणवीस, कहा- अजित दादा के साथ 20 साल और काम करना था

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के समर्थन में बारामती में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास में दिवंगत नेता अजित पवार के योगदान को याद कर उनकी तारीफ की और कहा कि वह अगले दो दशकों तक अजित दादा के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अजित पवार का असामयिक निधन न केवल उनके परिवार, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।