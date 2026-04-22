सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को मजबूत किया, आठ लाख लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला

ओडिशा, राजस्थान, असम और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में वेदांता लिमिटेड साउरा पेंटिंग (प्रकृति और सामुदायिक जीवन को दर्शाने वाली जनजातीय भित्ति कला), ढोकरा शिल्प (प्राचीन लॉस्ट-वैक्स धातु ढलाई), कोसा सिल्क बुनाई (छत्तीसगढ़ की जीआई-टैग विरासत वस्त्र), अज्रख ब्लॉक प्रिंटिंग, बांस शिल्प और लोक रंगमंच जैसी विविध कला विधाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इन कला रूपों को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, कलाहांडी उत्सव, चैती महोत्सव आदि प्रमुख सांस्कृतिक मंचों पर प्रदर्शित किया गया है, जिससे इनकी पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कारीगर समुदायों को सीधे बाज़ार तक पहुँच बनाने में मदद मिली है। महिला-नेतृत्व वाली आजीविका पर विशेष ध्यान देते हुए वेदांता लिमिटेड ने सैकड़ों महिला कारीगरों को हैंडलूम, सिल्क, टेराकोटा और जूट आधारित शिल्प में कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया है।