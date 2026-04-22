नाबालिग को रखा वयस्क कैदियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, यूपी सरकार पर 5 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर किसी आरोपी को नाबालिग घोषित कर दिया गया है, तो उसे तुरंत सामान्य जेल से हटाकर बाल ऑब्जर्वेशन होम भेजना जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की देरी करने का मतलब है कानूनी नियमों का उल्लंघन करना और उस बच्चे के जीवन के मौलिक अधिकार का भी हनन है। अदालत ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को एक ऐसी ठोस व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है जिससे आने वाले समय में कभी भी इस तरह की गलतियां न दोहराई जाएं। साथ ही, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी नसीहत दी गई है कि वे किशोरों से जुड़े मामलों में ज्यादा सावधानी बरतें।