‘मां… मैं पास हो गई!’ दिल्ली पुलिस के जवान की पाठशाला से निकली बिटिया ने किया कमाल, रुला देगा यह वायरल वीडियो

थान सिंह ने जब इस गौरवशाली पल को अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया, तो देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे पसंद किया। वीडियो में साक्षी का अपने शिक्षक के प्रति सम्मान और उसकी मां की ममता ने नेटिजन्स को भावुक कर दिया है। लोग थान सिंह की इस अनूठी पहल की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज को बदलने के लिए खाकी वर्दी के भीतर ऐसे ही संवेदनशील दिल की जरूरत है। साक्षी की यह जीत अब लाखों अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।