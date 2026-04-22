दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में भीषण आग: आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर राख

Photo- ANI
Delhi Fire News: राजधानी दिल्ली का नरेला इंडस्ट्रियल एरिया सोमवार को उस वक्त थर्रा उठा, जब यहां स्थित एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान में काले धुएं का गहरा गुबार छा गया, जिसे काफी दूर से देखा जा सकता था। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में भी डर का माहौल पैदा हो गया और आनन-फानन में मजदूरों को बाहर निकाला गया।
आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फैक्ट्री के भीतर केमिकल और रबड़ जैसे ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में फैक्ट्री के अंदर रखी मशीनें और तैयार जूतों का भारी स्टॉक जलकर खाक हो गया है। फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग