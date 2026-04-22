दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में भीषण आग: आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर राख

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में फैक्ट्री के अंदर रखी मशीनें और तैयार जूतों का भारी स्टॉक जलकर खाक हो गया है। फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।