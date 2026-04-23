33 फीसदी आरक्षण की मांग के लिए 10 लाख महिलाएं मोदी को भेजेंगी पोस्टकार्ड

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में झूठ फैला रही है, लेकिन कांग्रेस सच्चाई के साथ उस झूठ को बेनकाब कर रही है। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को धोखा बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, जबकि असलियत में वह परिसीमन बिल था, जिसे गिराकर विपक्ष ने देश के संविधान को बचाने का काम किया।