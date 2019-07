नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो ( PDP Chief ) महबूबा मुफ्ती ( mehbooba mufti ) ने इस साल एक जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा ( Amarnath yatra 2019 ) को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा है कि अमरनाथ यात्रा सालों से चली आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से, इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम कश्मीर के लोगों के खिलाफ है।

Mehbooba Mufti, PDP: #AmarnathYatra is taking place since yrs. But unfortunately, the arrangements done this yr are against the people of Kashmir. It's causing a lot of trouble in day-to-day lives of local people. I would like to request the Governor to intervene in this. (07.07) pic.twitter.com/ehYEPGUlJ8