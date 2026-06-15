सोलापुर: जिस पर थी जिताने की जिम्मेदारी, उसने ही कर दिया ‘खेला’, भाजपा के लिए शरद गुट के 3 विधायकों ने की बगावत

एनसीपी शरद गुट के मालशिरस के विधायक उत्तम जानकर ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में उनके साथ विश्वासघात किया गया। जानकर के अनुसार, पहले उनके बेटे जीवन जानकर को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंतिम समय में मोहिते पाटील ने वसंतराव देशमुख का नाम तय कर दिया। वहीं माढा के विधायक अभिजीत पाटील ने पंचायत समिति चुनाव के दौरान हुई घटनाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वसंतराव देशमुख ने उस समय भाजपा की मदद की थी। अब उन्हें हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया।