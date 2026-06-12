विधायक शरद गुट से और समर्थन भाजपा गठबंधन को! उत्तम जानकर और अभिजीत पाटील ने किया ‘बगावत’ का ऐलान

उधर, शरद पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर ने भी वसंत देशमुख की उम्मीदवारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में उनके साथ विश्वासघात किया गया। जानकर के अनुसार, पहले उनके बेटे को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन अंतिम समय में मोहिते पाटील ने वसंत देशमुख का नाम तय कर दिया। इसी वजह से उन्होंने महाविकास आघाड़ी (MVA) का साथ छोड़कर महायुति के साथ जाने का फैसला किया है।