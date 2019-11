महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर शिवसेना ने खोले पत्ते, बताया दिसंबर का पहला सप्ताह निर्णायक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम पर अब जल्द विराम लगने वाला है। लंबी जद्दोजहद के बाद अब आखिरकार वो बात सामने आ गई कि प्रदेश में सरकार कब बनेगी। जी हां शिवसेना ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि महाराष्ट्र कब और किसकी सरकार बनने जा रही है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को साफ कहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही नई सरकार का गठन होगा। ये गठन दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को एक बार फिर ट्वीट किया और ट्वीट के जरिये बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अपने आप को भगवान समझने लगी है। दरअसल राउत ने शिवसेना को एनडीए से अलग करने को लेकर अपनी भड़ास निकाली थी।





NCP Chief Sharad Pawar arrives in Delhi, to hold meeting with Congress Interim President Sonia Gandhi at 4pm today. pic.twitter.com/E51KXR8WiU