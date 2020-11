गुप्कर गैंग पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्पष्ट करें अपना रुख

नई दिल्ली। गुप्कर गैंग पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में इस मामले में बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच काफी गहमा गहमी चल रही है। इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सपष्टीकरण देने को भी कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि गुप्कर गैंग ग्लोबल हो रहा है। इस अपवित्र ग्लोबल गठंधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Gupkar Gang is going global! They want foreign forces to intervene in J&K. Do Sonia ji & Rahul ji support such moves? They should make their stand clear. Indian people will no longer tolerate an unholy ‘global gathbandhan’ against our national interest: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/FbYr8Qc8oc