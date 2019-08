Live Blog: सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार, आडवाणी, मोदी, शाह समेत कई नेता शवदाह गृह में मौजूद

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 67 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS ) में मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ।

मदद के लिए मशहूर थीं सुषमा स्वराज

बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज ने 90 हजार लोगों की मदद की थी। सुडान, लीबिया, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों से फंसे भारतीय लोगों को सुषमा स्वराज ने बचाया था। सुषमा स्वराज की सहजता और सक्रियता लोगों को खूब भाती थी।

शवदाह गृह में पीएम मोदी समेत ये नेता मौजूद

लोधी रोड शवदाह गृह में सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता और विशेष अतिथि मौजूद हैं। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद , आनंद शर्मा समेत कई कांग्रेस और विपक्ष के नेता भी शवदाह गृह में मौजूद हैं।

Delhi: PM Narendra Modi , Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and former Bhutan PM Tshering Tobgay at Lodhi crematorium. #SushmaSwaraj pic.twitter.com/YfIX6o51sp — ANI (@ANI) August 7, 2019

इससे पहले सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में रखा गया था। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को तिरंगे और बीजेपी के झंड़े से लपेटा गया। सुषमा को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी मुख्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी। नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को मुख्यालय से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा गया। इस दौरान राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल ने कंधा दिया।

#WATCH Rajnath Singh, JP Nadda, Ravi Shankar Prasad, Piyush Goyal & other BJP leaders give shoulder to mortal remains of #SushmaSwaraj as they are being taken from BJP headquarters to Lodhi crematorium in Delhi. pic.twitter.com/H72kZ3lpQw — ANI (@ANI) August 7, 2019

Delhi: Mortal remains of #SushmaSwaraj being taken from BJP headquarters to Lodhi crematorium pic.twitter.com/47oSnUmSnd — ANI (@ANI) August 7, 2019

भावुक हुए पीएम, कहा- हम आपको नहीं भूल पाएंगे

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के घर पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्‍हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उन्‍होंने कहा कि सुषमा को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उनका यूं जाना मेरे लिए निजी तौर पर भी भरपाई न करने वाला नुकसान है। देश के लोग भी उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। वहीं भाजपा के लौहपुरुष लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आडवाणी रो पड़े।

Delhi: Senior BJP leader LK Advani pays tributes to former EAM sushma swaraj at her residence. His daughter Pratibha Advani gets emotional as she meets #SushmaSwaraj's daughter, Bansuri. pic.twitter.com/3tfGAUL3I4 — ANI (@ANI) August 7, 2019

बेहद भावुक हो गए मसाला किंग धर्मपाल

सुषमा के अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी।

सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोगों भी पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी दफ्तर में पूर्व विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी। वहीं मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी ने भी सुषमा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान धर्मपाल गुलाटी पार्थिव शरीर को देख बेहद भावुक हो गए।