नई दिल्ली: आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को सांसदों ने दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसद जमीन पर लेटकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसदों को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो सांसद वहां से उठने से इनकार करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने सांसदों को हिरासत में ले लिया और सभी को बस में बैठाकर थाने ले गई। सांसदों ने केंद्र सरकार पर आंध्र के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया।

Delhi: TDP MPs protest outside prime minister's residence at Lok Kalyan Marg over demand of special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/qHOzGjuGIq

टीडीपी सांसदों का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के नाम पर सियासत कर रही है। टीडीपी सांसद विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

Delhi: TDP MPs detained as they staged protest outside prime minister's residence at Lok Kalyan Marg over demand of special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/kLR6VvZwQf