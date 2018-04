पटनाः बिहार में सरकारी बंगले को लेकर एक फिर से महाभारत छिड़ गई है। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास अब जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने पटना जिला प्रशासन को पुलिस बल लेकर तेजस्वी का सरकारी आवास खाली कराने का निर्देश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रशासन को एक पत्र लिखकर बंगले को बलपूर्वक खाली कराने को कहा है। इस पत्र के बाद जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है।



नीतीश पर भड़के तेजस्वी

पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भवन निर्माण विभाग के उस पत्र पर आपत्ति जताई है जिसमें उनके सरकारी बंगले को बलपूर्वक खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि जब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है तो फिर कैसे सुशील मोदी को आवंटित कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश और सुशील मोदी का यह सबसे घटिया राजनीतिक स्तर है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं जिसकी वजह से उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। उन्होंने कहा कि कभी सुरक्षा और सरकारी बंगला को लेकर नीतीश कुमार प्रदेश की जनता का ध्यान विकास कार्यों से भटका रहे हैं।

It's level of politics-Kabhi suraksha kabhi bangla. As oppn leader I've status of cabinet min. Sushil Modi's bungalow was allotted to me, he wants mine. When it isn't vacated how can it be allotted to him?: Tejashwi Yadav on allotment of bungalow he uses as office to Bihar Dy CM