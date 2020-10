आज PM Modi की बिहार में 3 बड़ी रैली, मंच पर सीएम नीतीश भी होंगे साथ

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 ( Bihar Assembly Election 2020 ) के पहले चरण की 71 सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ सियासी दलों के बीच हार-जीत को लेकर चूनावी गाड़ी भी टॉप गेयर में है।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। वह शुक्रवार को तीन बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ पीएम अपने चुनावी अभियान का आज शंखनाद भी करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi will address three rallies in Sasaram, Gaya and Bhagalpur today.#BiharElections2020 pic.twitter.com/fWV0EBLqQX