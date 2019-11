महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर उद्धव ठाकरे बोले- जो खेल चल रहा है पूरा देश देख रहा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद शिवसेना और एनसीपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, जो खेल चल रहा है पूरा देश देख रहा है। आज भाजपा ने चोरी छुपे सरकार बनाई है। छत्रपति शिवाजी के राज्य में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है।

शिवसेना नेता ठाकरे ने बताया कि वो लोगों को तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, हम जो करते हैं दिन के उजाले में करते हैं। ठाकरे ने कहा कि भाजपा लोगों को डराकर सत्ता हासिल करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि है हिम्मत तो शिवसेना के विधायकों को तो़ड़कर देखें, फिर पता चल जाएगा।

Uddhav Thackeray: Let them try and break Shiv Sena MLAs , Maharashtra will not stay asleep pic.twitter.com/8I0wtGR8rO