जावड़ेकर का राहुल पर हमला, बोले- कांग्रेस शासित राज्यों में मौन और अन्य प्रदेशों में पीड़ित परिवार के साथ फोटो सेशन

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर गैंगरेप पीड़ित परिवारों के साथ फोटो सेशन कराने का आरोप लगाया है। दरअसल जावड़ेकर ने पंजाब के टांडा मामले को लेकर कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेताओं को घेरा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि न तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी ने टांडा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वे अपनी पार्टी की ओर से शासित राज्यों में महिलाओं के साथ हुए अन्याय पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ फोटो सेशन के लिए हाथरस और अन्य स्थानों का दौरा करते हैं।

