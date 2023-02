पाला बदलते बदले उपेंद्र कुशवाहा के सुर, कहा- 2024 में मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं

Upendra Kushwaha on PM Modi: नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड छोड़ते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदल गए हैं। जदयू छोड़ राष्ट्रीय लोक जनता दल नामक नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को फिर आड़े हाथों लिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।

Upendra Kushwaha Slams Nitish Tejashwi says PM Modi have no challenge in 2024