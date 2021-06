पश्चिम बंगालः बीजेपी के 150 नेताओं ने थामा टीएमसी का दामन, कोरोना काल में ऐसे हुआ शुद्धिकरण

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में भले ही चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन खेला तो अब भी जारी है। बीजेपी ( BJP ) और टीएमसी ( TMC ) के बीच चल रही तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनाने के बाद भी टीएमसी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा के करीब 150 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं।

खास बात यह है कि बीजेपी से आने के बाद टीएमसी ने इन नेताओं का शुद्धीकरण भी किया है। हालांकि कोरोना काल के चलते ये शुद्धीकरण सैनिटाइजर से किया गया है। लेकिन इस सैनिटाइजेशन के जरिए ममता ने विरोधियों को बड़ा संदेश भी दे दिया है।

#WATCH| West Bengal: Trinamool Congress' local leaders in Ilambazar block of Birbhum perform ‘purification' ritual of workers who are joining TMC from BJP, with the spraying of sanitizer. pic.twitter.com/Q4krju0fXT