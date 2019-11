नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र में सरकार गठन को लेकर सोमवार को दिल्‍ली से लेकर मुंबई तक घमासान जारी है। फिलहाल शिवसेना के सियासी तेवर से महाराष्‍ट्र में बीजेपी के साथ उसका गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर जब मीडिया वालों ने बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से शिवसेना के एनडीए छोड़ने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्‍होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया।

राष्‍ट्रीय जनता दल ( RJD ) प्रमुख और बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया की ओर से पूछा गया कि महाराष्‍ट्र में शिवसेना-बीजेपी गठबंधन टूटने के मुद्दे पर आप क्‍या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में उन्‍होंने कहा कि वो जाने भाई, इसमें हमको क्‍या मतलब। इस सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे। उनके इस रुख से साफ हो गया कि सीएम नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब नहीं देने से बचकर निकल गए।

Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar on being asked 'Shiv Sena has left NDA, what do you have to say?': Vo jaane bhai isme humko kya matlab hai? pic.twitter.com/ayIKzNPEkr