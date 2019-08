अचानक जेल में चलाया सर्च अभियान, 10 मोबाइल, नकदी समेत अन्य उपकरण जब्त

जेल में ( search campaign in jail pratapgarh ) बुधवार सुबह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्च अभियान चलाया। जिसमें कई वस्तुएं मिली हैं। जिला जेल में 10 मोबाइल ( mobile seized from jail ) व अन्य उपकरण सहित 15 सौ रुपए मिले हैं।