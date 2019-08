प्रतापगढ़। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसके चलते कई जगह नदी नालों में पानी ( Heavy Rain in Pratapgarh ) तेज गति से बह रहा है। पानी से मौत होने की प्रतापगढ़ जिले से दो अलग-अलग खबरें आई हैं, जहां पानी में बहने से दो महिलाओं की मौत ( women die from drown in water ) हो गई। जबकि एक महिला घायल हो गई।

सुहागपुरा थाना इलाके के कानपुर गांव में दो महिलाएं बहते पानी का नाला पार कर रही थी। इस दौरान पांव फिसलने से दोनों पानी के बहाव के साथ बह गई। इस बीच एक महिला आगे जाकर नाले के किनारे लगे पेड़ में अटक गई। इससे वह बच निकली। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जबकि दूसरी महिला 2 किलोमीटर दूर बह कर चली गई। पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के शव को ग्रामीणों व पुलिस की मदद से सोमवार को नाले में बहते पानी से बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है।



वहीं दूसरी घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है। यहां एक गांव में कहीं जाते वक्त महिला बरसाती पानी के पास फिसल गई। इस दौरान महिला पानी में डूब गई। इससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों व पुलिस ने जब शव की तलाश की तो 3 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शवों को परिजनों को सौंप दिया है।



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

महिलाओं के पानी में डूबने की खबर से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। सभी का रो-रोकर बुरा हाल था। बहता पानी महिलाओं के लिए मौत बनकर सामने आया। स्थानीय लोगों का कहना था कि महिलाएं अगर बहते पानी को पार नहीं करती तो उनका जीवन बच जाता। लेकिन कुदरत को कुछ ओर ही मंजूर था। इसके चलते दोनों हादसे की शिकार हो गई।