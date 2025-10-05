मानसून दिखाएगा विकराल रूप, 5-6 अक्टूबर को इन 23 जिलों में होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक लगातार बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।यूपी के 23 जिलों में बिजली गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।



इस बीच, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बरसात और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।