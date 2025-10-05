Patrika LogoSwitch to English

मानसून दिखाएगा विकराल रूप, 5-6 अक्टूबर को इन 23 जिलों में होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 अक्टूबर से बारिश बढ़ेगी और 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हो सकती है।

2 min read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 05, 2025

5 अक्टूबर को इन 23 जिलों में होगी तूफानी बारिश

5 अक्टूबर को इन 23 जिलों में होगी तूफानी बारिश

उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक लगातार बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।यूपी के 23 जिलों में बिजली गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बरसात और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यानी रविवाक के लिए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। यूपी के 23 जिलों में बिजली गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बरसात और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।

5 अक्टूबर को मौसम के बदलने की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज यानी 5 अक्टूबर के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार, 23 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, 17 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों और लोगों को बिजली गिरने के खतरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है।

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 अक्टूबर से बारिश बढ़ेगी और 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हो सकती है।

Updated on:

