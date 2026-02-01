CG News: छत्तीसगढ़ के 194 निकायों में बड़ी संख्या में रिक्त हैं पद, जल्द होगी भर्ती

प्रदेश के 194 निकायों में सीधी भर्ती के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। जिस पर भर्ती ही नहीं की गई है। वहीं नगरीय प्रशासन ने निकायों में नए सेटअप तो तैयार किया है, लेकिन उन पदों पर कोई भर्ती नहीं की है। ठेका पद्धति यानी प्लेसमेंट कर्मी से काम लिया जा रहा है। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति नहीं होने से कई निकायाें में चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं।