CG News: परिवहन आरक्षक पदों पर भर्ती शुरू, इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत परिवहन आरक्षक पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जारी है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी तक कर सकते हैं।
आवेदन में त्रुटि सुुधार 25 फरवरी से 27 फरवरी तक कर सकेंगे। रिक्त परिवहन आरक्षक के 50 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 19 अप्रैल को संभावित है। 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्यापमं की वेबसाइट देखें।
