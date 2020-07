छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तीन हजार के पार, आज 72 नए मामले सामने आए

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus cases in Chhattisgarh) में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के कुल 72 नए मामले सामने आए हैं जिससे प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा तीन हजार के पार पहुंच गया है और इसी के साथ 14 लोगों की जानें भी गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आज 72 कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मरीजों की पहचान हुई है। इसमें सबसे अधिक 17 मरीज रायपुर से मिले हैं। इस समय रायपुर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बता दें कि बीते 14 मई से रायपुर में कोरोना के मरीजों ने जो रफ़्तार पकड़ी, वह जून में तो दोगुनी हो गई और नतीजा सबके सामने है। रायपुर में सबसे ज्यादा 372 पॉजिटिव और 175 एक्टिव मरीज हैं।

#COVID19UPDATE#Chhattisgarh reports today 72 new #COVID19 positive cases and 59 discharge. Total number of cases stands at 3013 including 637 active cases.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/KUmdwmnaYW