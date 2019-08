राज्यपाल के नाम से फर्जी चिट्ठी वायरल, विधायकों को BJP में लाने पर 50 करोड़ देने का है जिक्र

रायपुर. Fake letter in the name of Governor goes viral: राज्यपाल के नाम से वायरल हुई फर्जी चिट्ठी की जांच रायपुर एसएसपी आरिफ शेख करेंगे। राज्यपाल के निर्देश के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस जांच के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि चिट्ठी वायरल करने के पीछे साजिशकर्ता कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पूरे मामले में पुलिस विभाग भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

वायरल फर्जी चिट्ठी में विधायक तोड़ने का जिक्र

वायरल फर्जी चिट्ठी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लेटर पैड का उपयोग किया गया है। राज्यपाल बनने से पहले उइके आयोग की उपाध्यक्ष थीं। इसमें छत्तीसगढ़ में आदिवासी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का जिक्र करते हुए विधायकों को तोड़ने की बात लिखी है।

इसमें लिखा है कि आपको अपने प्रयासों से तीन चार सदस्यों को भाजपा में लाने का प्रयास करना है। इस कार्य के लिए विधायक को 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें यह भी लिखा है कि वह 29 जुलाई को राज्यपाल पद की शपथ लेंगी। इसके बाद राजभवन में आकर विस्तार से चर्चा करेंगे।

रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख ने इस मामले में कहा कि निर्देश के मुताबिक मामले की जांच की जाएगी। यह पता चला है कि इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने भी केस दर्ज किया है।Fake letter in the name of Governor goes viral