Ganesh Pooja: झांकी विसर्जन, रूट तय, शहर के 4 मार्ग होंगे प्रभावित, वाहनों का आवागमन रहेगा बंद

1-महादेवघाट में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान रायपुरा से अमलेश्वर की ओर खारून नदी पुल के ऊपर से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग से आने-जाने वाले भाठागांव, काठाडीह, दतरेंगा मार्ग से आवागमन करेंगे।

2- तेलीबांधा-शास्त्री चौक से जीई रोड होकर टाटीबंध की ओर जाने वाले शास्त्रीचौक से कालीबाड़ी, पचपेड़ीनाका से रिंग रोड नंबर-1 होकर आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा फाफाडीह चौक से स्टेशन रोड, चौबे कालोनी, समता कालोनी होकर आवागमन कर सकेंगे।

3- खमतराई-फाफाडीह होकर आवागमन करने वाले वाहन चालक रिंग रोड -2 से होकर आवागमन कर सकेंगे।

4-धमतरी रोड-पचपेड़ीनाका होकर रेलवे स्टेशन की ओर आवागमन करने वाले कालीबाड़ी चौक, शास्त्रीचौक, मरही माता चौक होकर आवागमन कर सकेंगे।