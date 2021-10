आसानी से मिल सकता है चोरी हुआ फोन, जानिए Google के इस अनोखे फीचर का कैसे करे इस्तेमाल

इस फीचर में Find my Device जैसी ही कैपेबिलिटी होगी, सबस अहम बात यह है कि इस फीचर के जरिए एक स्मार्टफोन को तब भी ढूंढा जा सकेगा जब फोन में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध नही होगी।

Google Find My Device: रायपुर। फोन चोरी होना आज-कल आम बात हो गई है। लेकिन इसे आम बात मानकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। फ़ोन में हमारे जरुरी और कई सीक्रेट जानकारियां होती है। लेकिन बता दें अगर फोन चोरी हो जाएं, तो इसे वापस जरूर पाया जा सकता है। इस काम में Google आपकी मदद कर सकता है। दरअसल Google Play Store पर एक ऐप Google Find My Device मौजूद है, जो चोरी हुये फोन को ढूढ़ने में आपकी मदद करेगा। हालांकि यह एंड्राइड डिवाइस पर ही काम करेगा।

नहीं होगी इंटरनेट की जरूरत

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर में Find my Device जैसी ही कैपेबिलिटी होगी। इस फीचर (Google Find My Device) के जरिए यूजर्स दूसरे लोगों के साथ अपनी डिवाइस या कार की ओनरशिप को शेयर कर पाएंगे। सबस अहम बात यह है कि इस फीचर के जरिए एक स्मार्टफोन को तब भी ढूंढा जा सकेगा जब फोन में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध नही होगी।

क्रिटिकल अलर्ट के लिए जरूरी होती है खास परमिशन

गूगल होम फाइंड माई फोन का कमांड मिलने के बाद आईफोन (I-Phone) को एक क्रिटिकल अलर्ट भेजेगा। इस अर्लट को भेजने के लिए गूगल को एप्पल से खास परमिशन की जरूरत होगी। कई बार आपका फोन साइलेंस मोड या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में होता है। इससे बाहर निकालने के लिए या इसे ब्रेक करने के लिए ही यह परमिशन चाहिए होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अलर्ट फोन के यूजर तक पहुंचा है या नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गूगल ने एप्पल से यह खास परमिशन ले ली है।

कैसे करे डाउनलोड

Google Find My Device ऐप Google Play Store पर मौजूद है, जहां से ऐप को डाउनलोड करके फोन में इंस्टॉल किया जा सकेगा। यह मात्र 1.8MB का ऐप है। जिसे 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

कैसे करेगा काम

- अगर आपका फोन चोरी हो जाएं, तो सबसे पहले किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में Google Find My Device ऐप को डाउनलोड करना चाहिए और Google Find My Device ऐप को ओपन करें। फिर चोरी हुये फोन में लॉग-इन Gmail को Google Find My Device ऐप में लॉग-इन करें।

- इसके बाद चोरी हुये फोन की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी, जिससे फोन को ट्रैकर किया जा सकेगा।साथ ही जानकरी मिल जाएगी कि आपके फोन में कितने प्रतिशत बैटरी बची है।

- इसके Google Find My Device ऐप में तीन अन्य ऑप्शन Play Sound, Secure Device और ERASE Device दिये गये हैं।

- Play Sound ऑप्शन की मदद से फोन को रिंग करा सकते हैं। फिर फोन साइलेंट में ही क्यों ना हो। साथ ही Secure Device की मदद से चोर को मैसेज भेजकर फोन भेजने को कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन Erase Device है, जिससे फोन के जरूरी डॉक्यूमेंट और फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है।