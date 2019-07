" न्याय तो दिला दूंगा पहले मुझे खुश कर दो" ऐसा कहकर नाबालिग के साथ मिटाया हवस, फिर बेचा जिस्म..

* न्याय दिलाने (In Name of justice) का झांसा देकर नीचते रहे नाबालिक (Minor girl) का जिस्म, न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता महिला आयोग (Women's Commission chhattisgarh) पहुंची।

* पाक्सो एक्ट के तहत मामला मुंगेली (Mungeli) के सिविल लाइन थाने दर्ज हुआ है लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार ।