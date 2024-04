नक्सली दहशत के बीच मोदी कल आएंगे बस्तर, विरोधियों को देंगे मुहंतोड़ जवाब, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात

मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में और 19 अप्रैल को राजनांदगांव में सभा करेंगे। वहीं राहुल गांधी की एक चुनावी सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे 13 अप्रैल को बस्तर में सभा करेंगे। बस्तर में 19 अप्रैल और राजनांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मोदी और राहुल अपनी सभा के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। इनकी सभा के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। मतदाता किनकी बातों पर ज्यादा भरोसा जताएंगे, इसका फैसला 4 जून को पता चलेगा।

pm modi and Rahul Gandhi's meeting in Bastar: मोदी की सभा में भ्रष्टाचार पर फोकस प्रधानमंत्री मोदी की सभा भ्रष्टाचार पर केंद्रित रह सकती है। बीते विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला किया था। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बयान का भी मोदी जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा भ्रष्टाचार पर केंद्रित रह सकती है। बीते विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला किया था। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बयान का भी मोदी जवाब दे सकते हैं।

फैक्ट फाइल - 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव

लोकसभा सीट : बस्तर - 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव

लोकसभा सीट : राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर Rahul Gandhi will come to Bastar on 13th: राहुल की सभा पर न्याय पर फोकस राहुल गांधी की सभा कांग्रेस के घोषणा पत्र के ईदगिर्द होगी। कांग्रेस के 10 न्याय और गारंटी को जनता के बीच ले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड, बेरोजगार और महंगाई को लेकर भाजपा को घेरने का प्रयास करेंगे।