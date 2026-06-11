नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में भीम कस्बा बंद, लोगों ने किया प्रदर्शन

भीम. थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म एवं अपहरण के एक मामले को लेकर गुरुवार को विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान न्याय की मांग को लेकर दोपहर तक बाजार बंद रखे गए तथा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तथा पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की।ज्ञापन में कहा गया कि नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को शीघ्र दंडित कराने की मांग की। मामले में आक्रो​शित लोगों ने सभा भी की।