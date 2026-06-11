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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में भीम कस्बा बंद, लोगों ने किया प्रदर्शन

थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म एवं अपहरण के एक मामले को लेकर गुरुवार को विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

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Madhu Sudhan Sharma

Jun 11, 2026

Rape Case in bheem

Rape Case in bheem

भीम. थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म एवं अपहरण के एक मामले को लेकर गुरुवार को विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान न्याय की मांग को लेकर दोपहर तक बाजार बंद रखे गए तथा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तथा पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की।ज्ञापन में कहा गया कि नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को शीघ्र दंडित कराने की मांग की। मामले में आक्रो​शित लोगों ने सभा भी की। 

वि​धि से संघर्षरत किशोर को लिया संरक्षण में, दो सह आरोपी गिरफ्तार 

पुलिस के अनुसार 18 मई को एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर भीम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश तथा थानाधिकारी सवाई सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने बालिका को दस्तयाब किया। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा न्यायालय में बयान दर्ज करवाए गए। जांच के दौरान बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होना पाया गया। इस पर विधि से संघर्षरत एक किशोर को संरक्षण में लिया तथा दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच प्रचलित है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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Published on:

11 Jun 2026 03:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में भीम कस्बा बंद, लोगों ने किया प्रदर्शन

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