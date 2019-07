मण्डियाणा से नाथद्वारा तक आएगी रेल, 10.8 किमी के लिए 166.33 करोड़ मंजूर

train come to near nathdwara city मावली-मारवाड़ ब्रॉडगेज के मुद्दे पर रेल मंत्री से मिलीं सांसद को दी जानकारी

देशभर से आने वाले-तीर्थयात्रियों को मिलेगी राहत, खत्म होगा ऑटो का सफर