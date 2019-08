सऊदी अरब में कंपनी ने यूं बनाया था बंधक, ईद पर घर पहुंचा मुफीज तो बहनों ने बांधी राखी

(रांची,रवि सिन्हा): सऊदी अरब ( Saudi Arab ) के रियाद में बंधक बने रांची के रहने वाले मोहम्मद मुफीज की सोमवार को वतन वापसी हो गई है। ईद ( Eid Ul Adha ) के मुबारक मौके पर मुफीज अपने घर लौट आया है। मोहम्मद मुफीज रांची के हिन्दपीढ़ी का रहने वाला है। बड़े-बड़े सपने लेकर करीब ढ़ाई साल पहले वह साउदी अरब कमाने गया था, वहां वह जालसाजों के चंगुल में फंस गया। करीब चार महीने एक कंपनी ने उसे बंधक बना रखा। झारखंड की रघुवर सरकार के प्रयास से वह अपने घर वापस आ सका है।

घर आने पर झलकी खुशी

मुफीज की वतन वापसी से उसकी बहन नुसरत और इसरत समेत घर के अन्य सदस्य, रिश्तेदार समेत टोले-मुहल्ले के लोग भी काफी खुश है और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे है। घर वापसी पर मुफीज की बहनों ने करीब तीन साल बाद रक्षाबंधन के पहले ही राखी बांध कर अपने भाई का स्वागत किया। मुफीज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा- मुझे वतन वापसी की उम्मीद नहीं थी, मुख्यमंत्री रघुवर खुदा बन कर आए।



लोगों ने किया स्वागत

