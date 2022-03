रतलाम में बैंड करके गए द कश्मीर फाइल देखने, देखें वीडियो

इन दिनों सबसे अधिक चर्चा हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल की है। इस फिल्म के समर्थक व आलोचक अपनी - अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। इन सब के बीच मध्यप्रदेश के रतलाम में युवा दर्शक बैंडबाजा करके फिल्म देखने गए।

रतलाम. इन दिनों सबसे अधिक चर्चा हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल की है। इस फिल्म के समर्थक व आलोचक अपनी - अपनीप्रतिक्रिया दे रहे है। इन सब के बीच मध्यप्रदेश के रतलाम में युवा दर्शक बैंडबाजा करके फिल्म देखने गए। जो युवा फिल्म देखने गए, उनके हाथ में केसरिया, मुंह पर राष्ट्र वंदना रही। फिल्म के अंदर व बाहर दोनों जगह भारत माता की जयकारों से थिएटर गूंज उठा।

Banded in Ratlam to watch The Kashmir File, watch video